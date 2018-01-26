«Химки» в Евролиге: валенсийская коррида Шведа

В пятницу, 26 января, подмосковные «Химки» продолжат свой путь к плей-офф баскетбольного Евробаскета гостевым матчем с «Валенсией». «Газета.Ru» рассказывает о встрече, в которой Алексею Шведу и компании будут противостоять действующие чемпионы Испании.

Минувшая неделя получилась для «Химок» неоднозначной. С одной стороны, действующими вице-чемпионами Единой лиги были добыты две важнейшие победы на европейской арене (в гостях в тяжелой борьбе была обыграна сербская «Црвена Звезда», дома без шансов разгромлен греческий «Олимпиакос»), с другой — в самом внутреннем первенстве желто-синие по итогам выездного проигрыша набравшему какой-то сумасшедший ход «Локомотиву», чья победная серия во всех турнирах насчитывает уже более 20 матчей, еще заметнее отстали от лидеров, значительно усложнив себе борьбу за высокий посев в плей-офф.

О борьбе с соотечественниками, впрочем, подмосковные баскетболисты сейчас думают в меньшей степени — на очереди у них гостевая баталия с испанской «Валенсией» в главном еврокубке Старого Света, удачной исход которой станет еще одним увесистым шагом для подопечных Георгиоса Барцокаса на пути к финишу в топ-8 регулярного чемпионата.

Команда Чуса Видорреты, напомним, является действующим чемпионом Испании — того самого чемпионата, где среди прочих топовых клубов выступают такие «зубры» европейской сцены, как «Реал» , «Барселона», «Баскония» и «Уникаха».

При этом прошлогодний триумф стал для валенсиейцев больше исключением из правил — до этого коллектив целых 14 сезонов не выходил даже в финал первенства, довольствуясь более скромными притязаниями.

К слову, чемпионство-2016/17 «Валенсией» было добыто не под руководством их нынешнего наставника: к первой победе в национальном чемпионате в истории клуб привел Педро Мартинес, ныне работающий с «Басконией».

Вероятно, трудился бы специалист в стане оранжево-черных и по сей день, не поспеши он чересчур заблаговременно позаботиться о своем будущем — будучи еще далек от золота чемпионата, тренер открыто заявил руководству, что не видит возможностей дальнейшего сотрудничества с коллективом и по окончании сезона хочет покинуть пост.

Однако чем ближе становился триумф валенсиейцев, тем сильнее наставник — согласно СМИ — жалел о своем решении и, вероятно, с радостью согласился бы на пролонгацию отношений с уже экс-работодателями, не найди те к тому моменту замену Мартинесу, которая впоследствии так и не была отменена, несмотря на все вводные.

О потере Педро боссы «Валенсии» на старте сезона жалели едва ли — в той же Евролиге команда после четырех туров шла в лидерах, уступив лишь единожды (поражение испанцам нанесли как раз «Химки», набравшие при своих трибунах на пять очков больше).

Крах случился позднее: обилие новичков, новый тренер и травмы вогнали валенсиейцев в едва ли не дистиллированное уныние, которое визуализировалось в десять (!) поражений кряду в турнире.

Прервать этот ужас клуб сумел лишь под самый Новый год, когда дома достаточно неожиданно переиграл греческий «Панатинаикос», после чего одержал еще две победы в четырех матчах.

Глобально это, впрочем, положение дел оранжево-черных не исправило: в преддверии 20-го тура действующие чемпионы Испании бесславно прозябают на дне турнирной таблицы еврокубка, опережая только совсем унылые «Милан» и «Анадолу Эфес».

При этом в национальном первенства ситуация у «Валенсии» куда лучше — там коллектив пока что идет вторым, уступая в позициях лишь монструозному «Реалу».

Говоря о составе валенсийцев, нельзя не выделить две фигуры — Эрика Грина и Бояна Дублевича.

Первый из них — 26-летний американец, которого в свое время приглашали на матч всех звезд D-лиги (чемпионат, где выступают фарм-клубы НБА) — на данный момент является лучшим бомбардиром команды в Евролиге (16 очков в среднем), к тому же занимая четвертое место в общем рейтинге бомбардиров турнира: лидирует в гонке снайперов по-прежнему лидер химчан Алексей Швед, набирающий по 22,1 очка за игру.

Что же касается Дублевича, то он и вовсе является главной звездой действующих чемпионов — молодой (одногодка Грина) черногорский «большой», опасный как под кольцом, так и вдали от него, умело растягивает оборону оппонентов, тем самым немало помогая партнерам в наборе очков.

Помимо Грина и Дублевича, у «Валенсии» можно отметить центрового Тибора Пляйсса , сейчас являющегося лучшим в клубе по подборам (5,7 в среднем), а также входящего в топ-3 Евролиги по среднему числу блоков (1,32).

В статистических выкладках по валенсийцам, ожидаемо, не так много интересного. Здесь можно подчеркнуть разве что лидерство коллектива в Евролиге-2017/18 по редкости попаданий под блокшоты соперников (всего 2 за матч в среднем; «Химки», правда, идут здесь вторыми с показателем в 2,05), а также почти идеальную реализацию штрафных бросков (так что фолить химчанам лишний раз в «Валенсии» не стоит) — в 346 попытках команда набрала аж 292 очка (84,39%), являясь в этом плане лучшей во всем турнире.

Примечательно, что букмекеры по какой-то непонятной причине считают фаворитами предстоящего матча именно хозяев, давая на победу желто-синих достаточно щедрый коэффициент, равный 2,45.

Понять причины этого достаточно сложно — за россиян говорит и куда лучшая позиция в турнирной таблице, и отличные результаты против клубов, находящихся вне зоны плей-офф (8-2), и вполне приличный выездной показатель в четыре виктории в девяти встречах.

Добавим, что предстоящий поединок станет для противников всего лишь вторым очным в рамках Евролиги в истории (первый также состоялся уже в этом сезоне) — до этого визави встречались исключительно в Еврокубке.

Так, в минувшем сезоне именно валенсийцы выбили химчан из розыгрыша турнира еще на стадии четвертьфинала, впоследствии дойдя до серебра первенства, тем самым повторив свой же результат пятилетней давности, когда в финале первенства уступили все тем же представителям Подмосковья.

Матч «Валенсия» — «Химки» начнется в 22:30 по московскому времени.