Ещё
Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболист Швед не примет участия в Матче звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы 

ТАСС 16 февраля 2018
Фото: ТАСС
Разыгрывающий баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы голеностопа. Об этом сообщает сайт подмосковного клуба.
В четверг в матче против петербургского "Зенита" (98:80) Швед почувствовал боль в ноге и в пятницу утром прошел медицинское обследование. Игроку предписано ограничить физические нагрузки и пройти восстановительный курс.
"К большому сожалению, я вынужден пропустить Матч звезд из-за травмы. Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто приедет в Санкт-Петербург и кто будет смотреть игру по телевизору. Я очень ждал встречи с вами, но, уверен, что все пройдет на высоком уровне, баскетбольный праздник всем понравится", — приводит слова Шведа сайт "Химок".
Ранее центровой саратовского "Автодора" Артем Клименко также отказался от участия в матче из-за травмы. Его место в составе занял защитник петербургского "Зенита" Евгений Воронов.
Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге в формате "Звезды России" — "Звезды мира".
ТАСС: последние новости
УНИКС проиграл "Баварии" и не смог выйти в полуфинал баскетбольного Еврокубка Баскетболисты "Химок" обыграли израильский "Маккаби" в матче Евролиги Баскетболист Кулагин стал самым ценным игроком вторых матчей плей-офф Еврокубка
 Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение