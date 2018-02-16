Швед пропустит Матч звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы

Разыгрывающий баскетбольного клуба "Химки" Алексей Швед не сыграет в Матче звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы голеностопа. Об этом сообщает сайт подмосковного клуба.
В четверг в матче против петербургского "Зенита" (98:80) Швед почувствовал боль в ноге и в пятницу утром прошел медицинское обследование. Игроку предписано ограничить физические нагрузки и пройти восстановительный курс.
"К большому сожалению, я вынужден пропустить Матч звезд из-за травмы. Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто приедет в Санкт-Петербург и кто будет смотреть игру по телевизору. Я очень ждал встречи с вами, но, уверен, что все пройдет на высоком уровне, баскетбольный праздник всем понравится", — приводит слова Шведа сайт "Химок".
Ранее центровой саратовского "Автодора" Артем Клименко также отказался от участия в матче из-за травмы. Его место в составе занял защитник петербургского "Зенита" Евгений Воронов.
Матч звезд пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге в формате "Звезды России" — "Звезды мира".