«Голден Стэйт» переиграл «Нью-Йорк», Томпсон набрал 26 очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» оказался сильнее «Нью-Йорк Никс». Встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 125:111 (37:29, 26:25, 39:18, 23:29) в пользу гостей.

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал шестую победу в последних семи матчах. «Нью-Йорк Никс», в свою очередь, потерпел 11-е поражение в 12 играх.

Видео опубликовано в официальном «твиттере» НБА.