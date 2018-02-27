«Голден Стэйт» переиграл «Нью-Йорк», Томпсон набрал 26 очков 

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» оказался сильнее «Нью-Йорк Никс». Встреча, состоявшаяся в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 125:111 (37:29, 26:25, 39:18, 23:29) в пользу гостей.
Самым результативным игроком стал Клэй Томпсон, набравший 26 очков. В активе Кевина Дюранта 22 очка, у Стивена Карри — 21. В составе «Никс» лучшим стал Эммануэль Мудиэй, который записал на свой счёт 20 очков. Трэй Бёрк набрал 18 очков, Кайл О’Куинн и Тим Хардуэй-младший — 14.
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал шестую победу в последних семи матчах. «Нью-Йорк Никс», в свою очередь, потерпел 11-е поражение в 12 играх.
Видео опубликовано в официальном «твиттере» НБА.