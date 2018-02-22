Баскетболисты ЦСКА первыми вышли в плей-офф Евролиги

В рамках 23-го тура Евролиги баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение испанской "Басконии". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15) в пользу армейцев. Благодаря этой победе столичный клуб досрочно вышел в плей-офф Евролиги.