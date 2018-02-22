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Баскетболисты ЦСКА первыми вышли в плей-офф Евролиги
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Баскетболисты ЦСКА первыми вышли в плей-офф Евролиги 

Вести.Ru 22 февраля 2018
Фото: EPA
В рамках 23-го тура Евролиги баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение испанской "Басконии". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 93:86 (20:25, 26:24, 25:22, 22:15) в пользу армейцев. Благодаря этой победе столичный клуб досрочно вышел в плей-офф Евролиги.
Самым результативным игроком "красно-синих" в матче против испанцев стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков и сделавший 5 подборов. Армейские баскетболисты одержали 18 побед в 23 встречах. Таким образом, ЦСКА гарантировал себе место в восьмерке лучших, став первой командой, пробившейся в плей-офф Евролиги.
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