Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю прокомментировал эффект от серии обменов, проведённых организацией перед перерывом на Матч звёзд НБА.
«Кливленд» больше не команда стариков. Несомненно, мы стали моложе», — передаёт слова Лю ESPN.
До перерыва на Матч звёзд «Кавальерс» занимали первое место по среднему возрасту игроков, но избавились от 36-летнего Дуэйна Уэйда, 34-летнего Ченнинга Фрая, 29-летнего Деррика Роуза, 28-летнего Айзеи Томаса, 27-летних Имана Шамперта и Дже Краудера, получив взамен 31-летнего Джорджа Хилла и 25-летних Джордана Кларксона, Ларри Нэнса и Родни Худа.