«Хьюстон» обыграл «Юту» и одержал 13-ю победу подряд в НБА 

«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 96:85 в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Джеймс Харден, набравший 26 очков и сделавший 11 подборов.
Для «Хьюстона» это 13-я победа подряд в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Хьюстон Рокетс» (США, Хьюстон) — 85:96 (21:19, 23:20, 19:31, 22:26)