Ещё
«Хьюстон» обыграл «Юту» и одержал 13-ю победу подряд в НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хьюстон» обыграл «Юту» и одержал 13-ю победу подряд в НБА 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Фото: Reuters
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 96:85 в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл оформил Джеймс Харден, набравший 26 очков и сделавший 11 подборов.
Для «Хьюстона» это 13-я победа подряд в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Хьюстон Рокетс» (США, Хьюстон) — 85:96 (21:19, 23:20, 19:31, 22:26)
Газета.Ru: последние новости
УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу Четыре ключевых баскетболиста "Химок" не сыграют с "Маккаби" в Евролиге
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение