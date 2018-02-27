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«Торонто» разгромил «Детройт», у Драммонда дабл-дабл
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«Торонто» разгромил «Детройт», у Драммонда дабл-дабл 

Чемпионат.com 27 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» уступил «Торонто Рэпторс». Встреча, состоявшаяся в Торонто в «Эйр Канада-центре», завершилась со счётом 123:94 (30:26, 29:27, 34:22, 30:19) в пользу хозяев.
В составе победителей по 20 очков набрали Кайл Лоури и Демар Дерозан. Серж Ибака отметился 19 очками, Паскаль Сиакам — 11. У «Детройта» Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов. Иш Смит записал на свой счёт 16 очков, Реджи Баллок — 14.
Фото опубликовано в официальном «твиттере» НБА.
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