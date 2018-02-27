«Торонто» разгромил «Детройт», у Драммонда дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» уступил «Торонто Рэпторс». Встреча, состоявшаяся в Торонто в «Эйр Канада-центре», завершилась со счётом 123:94 (30:26, 29:27, 34:22, 30:19) в пользу хозяев.

Фото опубликовано в официальном «твиттере» НБА.