«Торонто» разгромил «Детройт», у Драммонда дабл-дабл 

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» уступил «Торонто Рэпторс». Встреча, состоявшаяся в Торонто в «Эйр Канада-центре», завершилась со счётом 123:94 (30:26, 29:27, 34:22, 30:19) в пользу хозяев.
В составе победителей по 20 очков набрали Кайл Лоури и Демар Дерозан. Серж Ибака отметился 19 очками, Паскаль Сиакам — 11. У «Детройта» Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 очков и 18 подборов. Иш Смит записал на свой счёт 16 очков, Реджи Баллок — 14.
Фото опубликовано в официальном «твиттере» НБА.