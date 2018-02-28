Трипл-дабл Леброна принес «Кливленду» победу над «Бруклином» Мозгова

«Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 129:123, сообщает "Советский спорт"

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Леброн Джейс, который оформил трипл-дабл, набрав 31 очков, совершив 12 подборов и сделав 11 передач. У гостей лучшим стал Д'Анджело Расселл, который набрал 25 очков.

НБА. Регулярный чемпионат

"Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32)

"Кливленд Кавальерс": Джеймс — 31, Хилл — 26, Корвер — 18, Кларксон — 14, Худ — 14, Нэнс — 10, Осман — 7, Томпсон — 5, Смит — 4, Кальдерон, Грин, Жижич, Перрантес, Холланд, Лав, Торнтон

"Бруклин Нетс": Расселл — 25, ЛеВерт — 18, Кэрролл — 16, Холлис-Джефферсон — 14, Аллен — 13, Краббе — 13, Динуайдди — 11, Каннингем — 8, Харрис — 5, Мозгов, Эйси, Окафор, Стаускас, Лин, Уэбб III, Дойл, Уайтхед