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Трипл-дабл Леброна принес «Кливленду» победу над «Бруклином» Мозгова
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Трипл-дабл Леброна принес «Кливленду» победу над «Бруклином» Мозгова 

Газета.Ru 28 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
«Кливленд Кавальерс» на своей площадке одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 129:123, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Леброн Джейс, который оформил трипл-дабл, набрав 31 очков, совершив 12 подборов и сделав 11 передач. У гостей лучшим стал Д'Анджело Расселл, который набрал 25 очков.
НБА. Регулярный чемпионат
"Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — «Бруклин Нетс» (Нью-Йорк) — 129:123 (25:29, 35:32, 34:30, 35:32)
"Кливленд Кавальерс": Джеймс — 31, Хилл — 26, Корвер — 18, Кларксон — 14, Худ — 14, Нэнс — 10, Осман — 7, Томпсон — 5, Смит — 4, Кальдерон, Грин, Жижич, Перрантес, Холланд, Лав, Торнтон
"Бруклин Нетс": Расселл — 25, ЛеВерт — 18, Кэрролл — 16, Холлис-Джефферсон — 14, Аллен — 13, Краббе — 13, Динуайдди — 11, Каннингем — 8, Харрис — 5, Мозгов, Эйси, Окафор, Стаускас, Лин, Уэбб III, Дойл, Уайтхед
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