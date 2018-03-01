«Оклахома» победила «Даллас»

"Оклахома-Сити Тандер" в овертайме победила "Даллас Маверикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 111:110, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Рассел Уэстбрук, отличившийся дабл-даблом (30 очков, 11 подборов). У "Далласа" Харрисон Барнс набрал 26 баллов.
Для "Маверикс" это поражение стало пятым в последних шести матчах.
НБА. Регулярный чемпионат "Даллас Маверикс" (Даллас) — "Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома) — 110:111 (21:32, 22:22, 33:23, 24:23, 10:11)