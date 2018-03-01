«Нью-Орлеан» вырвал победу над «Сан-Антонио», Дэвис оформил дабл-дабл

В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Матч закончился победой гостей — 121:116 (24:29, 27:31, 36:35, 34:21).

Лучшим игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис , в активе которого дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов. Джру Холидей отметился 25 очками, Итуан Мур — 17. Рэджон Рондо заработал дабл-дабл из 13 очков и 12 передач. В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал Руди Гэй , набравший 19 очков. Деджанте Мюррей оформил 18 очков, Ману Джинобили — 17.

«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал седьмую победу подряд.