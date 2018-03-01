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«Нью-Орлеан» вырвал победу над «Сан-Антонио», Дэвис оформил дабл-дабл
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«Нью-Орлеан» вырвал победу над «Сан-Антонио», Дэвис оформил дабл-дабл 

Чемпионат.com 1 марта 2018
В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Матч закончился победой гостей — 121:116 (24:29, 27:31, 36:35, 34:21).
Лучшим игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, в активе которого дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов. Джру Холидей отметился 25 очками, Итуан Мур — 17. Рэджон Рондо заработал дабл-дабл из 13 очков и 12 передач. В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал Руди Гэй, набравший 19 очков. Деджанте Мюррей оформил 18 очков, Ману Джинобили — 17.
«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал седьмую победу подряд.
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