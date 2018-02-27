Объявлены три звезды дня в НХЛ 

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Петр Мразек признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.
В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (1:0 Б) голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил шатаут.
Вторым стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого дубль и результативная передача во встрече против «Ванкувер Кэнакс» (3:1).
Третьей звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун, забросивший победную шайбу и отдавший передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ).