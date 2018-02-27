Объявлены три звезды дня в НХЛ

Вратарь «Филадельфии Флайерз» Петр Мразек признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС

В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (1:0 Б) голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил шатаут.

Вторым стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон , на счету которого дубль и результативная передача во встрече против «Ванкувер Кэнакс» (3:1).