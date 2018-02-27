Ещё
Объявлены три звезды дня в НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены три звезды дня в НХЛ 

Газета.Ru 27 февраля 2018
Вратарь «Филадельфии Флайерз» Петр Мразек признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС.
В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (1:0 Б) голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам и оформил шатаут.
Вторым стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на счету которого дубль и результативная передача во встрече против «Ванкувер Кэнакс» (3:1).
Третьей звездой признан нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун, забросивший победную шайбу и отдавший передачу в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ).
Газета.Ru: последние новости
УНИКС уступил "Баварии" и покинул баскетбольный Еврокубок ЦСКА победил ВЭФ в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу Четыре ключевых баскетболиста "Химок" не сыграют с "Маккаби" в Евролиге
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение