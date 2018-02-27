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Лукаку предложил проводить в АПЛ Матч звёзд по примеру НБА
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Лукаку предложил проводить в АПЛ Матч звёзд по примеру НБА 

Чемпионат.com 27 февраля 2018
Фото: Soccer News
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку предложил футбольной ассоциации Англии (FA) проводить Матч звёзд Премьер-лиги, взяв пример с Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА).
«Вот вам идея. В НБА проходят Матчи всех звёзд! Почему бы не устроить такое в английской Премьер-лиге? Север против юга! И фанаты будут голосовать. Что думаете, FA?», — написал Лукаку в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне 24-летний бельгийский нападающий принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги и отметился 13 голами.
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