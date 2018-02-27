Лукаку предложил проводить в АПЛ Матч звёзд по примеру НБА

Нападающий « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку предложил футбольной ассоциации Англии (FA) проводить Матч звёзд Премьер-лиги, взяв пример с Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА).

«Вот вам идея. В НБА проходят Матчи всех звёзд! Почему бы не устроить такое в английской Премьер-лиге? Север против юга! И фанаты будут голосовать. Что думаете, FA?», — написал Лукаку в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 24-летний бельгийский нападающий принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги и отметился 13 голами.