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Држу Холидэй: Спасибо, Энтони Дэвис, что тащишь нашу команду
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Држу Холидэй: Спасибо, Энтони Дэвис, что тащишь нашу команду 

Советский спорт 27 февраля 2018
«Пеликанс» одержали шесть побед подряд. Дэвис по ходу этой серии пять раз набирал как минимум 38 очков.
«Спасибо, Энтони Дэвис, что тащишь нашу команду. Просто посмотрите на его статистику. Он невероятен», — цитирует Холидэя ESPN.
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