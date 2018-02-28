«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Денвер» в матче НБА 

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче взял вверх над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 122:120, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным игроком стал Лу Уильямс, набравший 25 очков. У «Денвера» Гэри Харрис отличился 23-я баллами.
"Наггетс" проиграли второй матч подряд.
В другом матче дня «Портленд» победил «Сакраменто» со счетом 116:99.
НБА. Регулярный чемпионат "Денвер Наггетс" (Денвер) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 120:122 (33:24, 25:28, 30:29, 32:41)
"Портленд Трэйл Блейзерс" (Портленд) — «Сакраменто Кингз» (Сакраменто) — 116:99 (36:26, 30:27, 22:27, 28:19)