Брукс и Д`Антони названы лучшими тренерами февраля

Для «Хьюстон Рокетс» победа над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА стала 15-й подряд. Главный тренер «Хьюстон» Майк Д`Антони ранее добивался подобной серии во главе «Финикс Санс». Таким образом, он стал пятым тренером в истории лиги, выигрывавшим как минимум по 15 поединков кряду с разными командами.
Это также удавалось Реду Ауэрбаху (с «Вашингтон Кэпитолс» и «Бостон Селтикс»), Пэту Райли (с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит»), Филу Джексону (с «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс») и Рику Адельману (с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс»).