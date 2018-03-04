Брукс и Д`Антони названы лучшими тренерами февраля

Д`Антони — пятый тренер, выигравший по 15 матчей кряду с разными командами

Для «Хьюстон Рокетс» победа над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА стала 15-й подряд. Главный тренер «Хьюстон» Майк Д`Антони ранее добивался подобной серии во главе «Финикс Санс». Таким образом, он стал пятым тренером в истории лиги, выигрывавшим как минимум по 15 поединков кряду с разными командами.