Ещё
Брукс и Д`Антони названы лучшими тренерами февраля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Д`Антони — пятый тренер, выигравший по 15 матчей кряду с разными командами 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: Reuters
Для «Хьюстон Рокетс» победа над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА стала 15-й подряд. Главный тренер «Хьюстон» Майк Д`Антони ранее добивался подобной серии во главе «Финикс Санс». Таким образом, он стал пятым тренером в истории лиги, выигрывавшим как минимум по 15 поединков кряду с разными командами.
Это также удавалось Реду Ауэрбаху (с «Вашингтон Кэпитолс» и «Бостон Селтикс»), Пэту Райли (с «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит»), Филу Джексону (с «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс») и Рику Адельману (с «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс»).
Чемпионат.com: последние новости
Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» Добровольский: не думаю, что «Локомотив» выиграет 4:0 Тренер «Керавноса»: было тяжело поддерживать темп игры «Нижнего Новгорода»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение