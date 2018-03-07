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«Тампа» победила «Флориду» в матче НХЛ, Кучеров и Дадонов набрали по одному очку
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«Тампа» победила «Флориду» в матче НХЛ, Кучеров и Дадонов набрали по одному очку 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 7 марта. «Тампа» в овертайме обыграла «Флориду» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Янни Гурд (11-я и 22-я минуты), Джей Ти Миллер (13), Алекс Киллорн (37) и Брэйден Поинт (63). У гостей отличились Ник Бьюгстад (19, 34, 41) и Винсент Трочек (46).
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу и упрочил лидерство в списке бомбардиров лиги, на его счету 86 (33+53) очков в 65 матчах. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов также отметился голевым пасом.
"Бостон" дома победил «Детройт» со счетом 6:5 в овертайме, голкипер хозяев Антон Худобин отразил 30 бросков. Форвард «Бостона» Брэд Маршанд набрал пять очков (3+2) и был назван первой звездой встречи. «Миннесота» обыграла «Каролину» — 6:2, «Нэшвилл» победил «Даллас» — 2:0.
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