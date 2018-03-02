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«Сакраменто» победил «Бруклин»
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«Сакраменто» победил «Бруклин» в овертайме 

Чемпионат.com 2 марта 2018
Фото: Reuters
«Сакраменто Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата НБА одолел на своей площадке «Бруклин Нетс» — 116:111 ОТ (22:31, 31:20, 20:28, 27:21, 16:11).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Демарре Кэрролл, набравший 22 очка. Дабл-дабл в составе гостей оформил центровой Джарретт Аллен (14 очков и 11 подборов).
В составе победителей по 17 очков набрали разыгрывающий Де'Аарон Фокс и форвард Уилли Коули-Стайн.
Для «Сакраменто Кингз» эта победа стала первой в последних шести матчах.
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