«Сакраменто» победил «Бруклин» в овертайме

«Сакраменто Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата НБА одолел на своей площадке «Бруклин Нетс» — 116:111 ОТ (22:31, 31:20, 20:28, 27:21, 16:11).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Демарре Кэрролл , набравший 22 очка. Дабл-дабл в составе гостей оформил центровой Джарретт Аллен (14 очков и 11 подборов).

В составе победителей по 17 очков набрали разыгрывающий Де'Аарон Фокс и форвард Уилли Коули-Стайн.

Для «Сакраменто Кингз» эта победа стала первой в последних шести матчах.