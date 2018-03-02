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Американская баскетболистка получила гражданство РФ
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Американская баскетболистка Фолкнер получила российское гражданство 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: zimbio.com
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американской баскетболистке Джамирре Фолкнер, сообщает ТАСС.
25-летняя спортсменка ранее выступал за команду "Чикаго Скай".
Также, как отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе, гражданство также получили 13 уроженцев России, семь — Армении, семь — Афганистана, трое — Азербайджана, пятеро — Таджикистана, 18 — Украины, 15 — Узбекистана, шестеро — уроженцев Молдавии, четверо — Вьетнама, четверо — Белоруссии, двое сирийцев, по одному Кубы, Грузии, Киргизии, Туркестанской Автономной ССР.
Ранее сообщалось, что полузащитник польской "Ягеллонии" Тарас Романчук ради получения гражданства Польши отказался от украинского паспорта.
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