ЦСКА победил «Автодор»

Московский ЦСКА переиграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Решающей для победы «армейцев» стала вторая половина встречи, в которой они сумели совершить рывок «+16», уступая четыре очка к большому перерыву. Итоговый счёт встречи — 110:98 (27:28, 26:29, 30:19, 22:27) в пользу ЦСКА.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 35 очков, ещё 24 очка на свой счёт записал Уилл Клайберн. В составе саратовской команды отличился Коти Кларк, на счету которого 21 очко.