Фотообзор Единой лиги ВТБ

«Химки» и «Нижний» снова устроили триллер, «Парма» разгромила «Калев», УНИКС утвердился на первом месте.

ВЭФ в последних домашних матчах успел стать грозной силой, но «Зенит» латвийцам всё же оказался не по зубам — 80:90. Больше трети очков питерцев набрал Кайл Курич

«Астана» на своём паркете была сильнее «Цмоки-Минска» (77:59). Для клуба из Казахстана это очень важная победа, сейчас «Астана» замыкает восьмёрку сильнейших клубов Единой лиги, «Нижний» дышит в спину. ЛеонидасКаселакис для этой победы сделал чуть больше остальных — с 16 очками он стал самым результативным игроком матча.

Кажется, «Химки» — принципиальный соперник для «Нижнего Новгорода». Чёрно-белые едва не увезли победу из Подмосковья в первом круге, химчан спас баззер-битер Алексея Шведа и неразбериха в обороне гостей в овертайме. В Нижнем всё тоже было горячо и тоже не без участия Шведа, который набрал 26 очков.

А это Стеван Еловац. Очередной рекорд Единой лиги он в этот раз не побил, но 22 очка в корзину жёлто-синих настрелял. Он снова лучший игрок встречи у «Нижнего».

«Автодор» и ЦСКА зарубились не на шутку, на двоих набрали больше 200 очков, но закончилось это всё без сенсации. ЦСКА победил со счётом 110:98, а Нандо де Коло обновил личный рекорд результативности, теперь он составляет 35 очков.

«Парма», несмотря на морозы в Перми, устроила «Калеву» такой горячий приём, что эстонские гости посыпались сразу же — 30:9 в первой четверти и 104:84 в общем. Коди Миллер-Макинтайр набрал 24 очка и имеет полное право на улыбку. Возможно, самое милое фото недели.

Да и вообще в Перми сейчас весело. Из города только что уехала сборная России, «Парма» «привезла» сопернику двадцатку. Чего грустить?

В Казани тоже сейчас очень радуются, но результат всё же неожиданный — «Локо» крупно проиграл. УНИКС стал первой командой, которая дважды за сезон обыграла красно-зелёных.

А это Джамар Смит , и он был в огне. В прямом смысле слова, особенно в третьей четверти. 25 очков и 6/7 из-за дуги. Воу!