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Баскетболист Брайант стал обладателем «Оскара»
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Баскетболист Брайант стал обладателем «Оскара» 

RT на русском 5 марта 2018
Фото: Reuters
Легендарный баскетболист Коби Брайант, ранее выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», получил «Оскар» в номинации «лучший анимационный короткометражный фильм» за ленту «Дорогой баскетбол». Брайант выступил в качестве продюсера фильма, а также принял участие в создании закадрового текста.
Короткометражка «Дорогой баскетбол» основана на стихотворении Брайанта, которое посвящено баскетболу и его жизни. Ранее легендарный спортсмен заявил, что игровой номер на его памятнике можно будет определить по волосам.
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