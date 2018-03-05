Баскетболист Брайант стал обладателем «Оскара»

Amazing. #Oscars pic.twitter.com/xoK6HBHM69— Bleacher Report (@BleacherReport) 5 марта 2018 г. Легендарный баскетболист Коби Брайант , ранее выступавший за «Лос-Анджелес Лейкерс», получил «Оскар» в номинации «лучший анимационный короткометражный фильм» за ленту «Дорогой баскетбол». Брайант выступил в качестве продюсера фильма, а также принял участие в создании закадрового текста.

Короткометражка «Дорогой баскетбол» основана на стихотворении Брайанта, которое посвящено баскетболу и его жизни. Ранее легендарный спортсмен заявил, что игровой номер на его памятнике можно будет определить по волосам.