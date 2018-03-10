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32 очка Д. Кулагина помогли «Локо» победить «Гран Канарию» и выйти в полуфинал
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32 очка Д. Кулагина помогли «Локо» победить «Гран Канарию» и выйти в полуфинал 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив-Кубань» добыл выездную победу над «Гран Канарией» во втором матче четвертьфинальной серией плей-офф Еврокубка, оформив выход в полуфинал турнира.
Первая половина встречи прошла напряжённой и практически равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 37:35 в пользу «Локомотива». Во второй половине краснодарцы стали действовать гораздо увереннее в обороне, позволив хозяевам в третьей четверти набрать всего 9 очков. Перед заключительным игровым отрезком преимущество команды Обрадовича составляло 12 очков. В последние десять минут матча «Локо» контролировал происходящее на площадке и нарастил преимущество, оформив победу со счётом 80:59.
Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка. У «Гран Канарии» 12 очков в активе Ондржея Балвина. В полуфинале краснодарцы сыграют с победителем противостояния «Реджо-Эмилия» — «Зенит».
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