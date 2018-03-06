Алексей Лень: Старался концентрироваться на защите, делать много подборов и играть надежно

Центровой «Финикса» Алексей Лень высказался о своем будущем в НБА.

— Сейчас я сфокусирован на 17 оставшихся матчах сезона в составе «Финикса», — приводят «Известия» слова Леня. — О том, что будет летом, пока не загадываю.

— Вы позитивно оцениваете текущий сезон для себя? — Я старался выполнять все требования главного тренера — концентрироваться на защите, делать много подборов, действовать максимально надежно. Что-то у меня получилось, что-то нет. Безусловно, мне еще есть куда расти.

Напомним, на драфте 2013 года украинский центровой был выбран «Финиксом» в первом раунде под общим пятым номером.

Нынешний сезон стал пятым для 24-летнего игрока в НБА. В 56 матчах регулярного чемпионата он в среднем за игру набирал 8,2 очка и делал 7,7 подбора.

Контракт Леня с клубом истекает ближайшим летом. «Финикс» занимает предпоследнее место в Западной конференции.