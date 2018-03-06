«Надежда» обошла новосибирское «Динамо» в матче баскетбольной премьер-лиги

В минувшие выходные оренбургская «Надежда» на своем паркете обыграла новосибирское «Динамо», завершив игру со счетом 78:55. Эта победа стала 13-ой в регулярном чемпионате женской баскетбольной премьер-лиги.