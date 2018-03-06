«Надежда» обошла новосибирское «Динамо» в матче баскетбольной премьер-лиги 

В минувшие выходные оренбургская «Надежда» на своем паркете обыграла новосибирское «Динамо», завершив игру со счетом 78:55. Эта победа стала 13-ой в регулярном чемпионате женской баскетбольной премьер-лиги.
Если первую четверть игры соперники завершили почти вровень, то во второй преимущество оренбурженок стало явным. К большому перерыву Брионна Джонс уже набрала 15 очков. Девушка стала самым результативным игроком матча. К ней также присоединились Жосселина Майга (11 очков) и Ксения Тихоненко (10 очков).