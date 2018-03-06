Лонзо Болл: Трехочковые Лилларда в последней четверти — моя вина

«Это моя вина. В моменте с первым трёхочковым, после которого он разыгрался, у меня были опущены руки», — приводит слова Болла ESPN.

В четвертой четверти Лиллард набрал 19 очков, а также реализовал 3 броска из-за дуги подряд.