Фолкнер подписала контракт с УГМК

25-летняя спортсменка ранее выступала за польский Польковице. В матчах Евролиги она в среднем набирала 14,6 очка за матч при 5,9 передачах и 2,8 подборах.

Отметим, что 2 марта уроженка США Фолкнер получила российское гражданство.