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Фолкнер подписала контракт с УГМК
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Фолкнер подписала контракт с УГМК
Советский спорт
6 марта 2018
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25-летняя спортсменка ранее выступала за польский Польковице. В матчах Евролиги она в среднем набирала 14,6 очка за матч при 5,9 передачах и 2,8 подборах.
Отметим, что 2 марта уроженка США Фолкнер получила российское гражданство.
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