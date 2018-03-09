Ещё
«Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», Карри получил травму лодыжки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», Карри получил травму лодыжки 

Чемпионат.com 9 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
В заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА «Голден Стейт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20).
Уже в первой четверти игра потеряла значительную часть интереса, так как площадку покинул лидер «Уорриорз» и двукратный MVP Стивен Карри. По предварительным прогнозам он получил травму лодыжки.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Мощный форвард «воинов» Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 10 передач.
Чемпионат.com: последние новости
«Орландо» победил «Милуоки», прервав серию из пяти поражений Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» Добровольский: не думаю, что «Локомотив» выиграет 4:0
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение