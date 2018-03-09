«Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», Карри получил травму лодыжки 

В заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА «Голден Стейт Уорриорз» на домашнем паркете принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 110:107 (28:21, 18:29, 32:37, 32:20).
Уже в первой четверти игра потеряла значительную часть интереса, так как площадку покинул лидер «Уорриорз» и двукратный MVP Стивен Карри. По предварительным прогнозам он получил травму лодыжки.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, оформивший дабл-дабл из 37 очков и 11 подборов. Мощный форвард «воинов» Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 10 передач.