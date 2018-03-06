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20 очков Д. Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Гран Канарию»
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20 очков Д. Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Гран Канарию» 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
«Локомотив-Кубань» добыл домашнюю победу над «Гран Канарией» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка.
Краснодарцы неудачно стартовали, уступив в первой четверти с разницей в три очка. К большому перерыву преимущество гостей выросло до 8 очков. Во второй половине встречи «Локомотив» сумел взять инициативу в свои руки и начал постепенно сокращать отставание. Конец матча прошёл в напряжённой борьбе, удачливее в которой оказались хозяева, оформившие победу со счётом 79:74.
Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 20 очков. У «Гран Канарии» по 11 очков в активе Хавьера Рабаседы и Николы Радичевича.
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