20 очков Д. Кулагина помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Гран Канарию»

«Локомотив-Кубань» добыл домашнюю победу над «Гран Канарией» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка.

Краснодарцы неудачно стартовали, уступив в первой четверти с разницей в три очка. К большому перерыву преимущество гостей выросло до 8 очков. Во второй половине встречи «Локомотив» сумел взять инициативу в свои руки и начал постепенно сокращать отставание. Конец матча прошёл в напряжённой борьбе, удачливее в которой оказались хозяева, оформившие победу со счётом 79:74.