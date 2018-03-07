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Конкурс прогнозистов РФПЛ. Журналисты отрываются от экспертов
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Конкурс прогнозистов РФПЛ. Журналисты отрываются от экспертов 

Спорт-Экспресс 7 марта 2018
В 21-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналис­тов «СЭ» продолжили экс-защитник «Торпедо» и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель «СЭ» Александр КРУЖКОВ.
Победу одержал журналист. Кружков угадал точный счет матчей ЦСКА — «Урал» (1:0) и «Уфа» — «Динамо» (1:1), две разности и один исход. Корнаухов также предсказал точный счет матча «Анжи» — «Рубин» (1:1), одну разность и два исхода. Таким образом, журналисты укрепили свое преимущество — 135:130.
21-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Корнаухов
Кружков
АНЖИ — РУБИН — 1:1  1:1 — 3 очка
0:1 — 0 очков
ЦСКА — УРАЛ — 1:0  2:0 — 1 очко
1:0 — 3 очка
ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0  3:0 — 0 очков
2:0 — 0 очков
КРАСНОДАР — РОСТОВ — 3:1  1:0 — 1 очко
2:1 — 1 очко
СКА-ХАБАРОВСК — ТОСНО — 0:1  0:0 — 0 очков
1:0 — 0 очков
УФА — ДИНАМО — 1:1  0:0 — 2 очка
1:1 — 3 очка
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0  2:1 — 0 очков
1:1 — 2 очка
АРСЕНАЛ — АХМАТ — 1:0  0:0 — 0 очков
2:1 — 2 очка
Итого
7 очков
11 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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