Конкурс прогнозистов РФПЛ. Журналисты отрываются от экспертов

В 21-м туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналис­тов «СЭ» продолжили экс-защитник «Торпедо» и ЦСКА Олег КОРНАУХОВ и обозреватель «СЭ» Александр КРУЖКОВ.

Победу одержал журналист. Кружков угадал точный счет матчей ЦСКА — «Урал» (1:0) и «Уфа» — «Динамо» (1:1), две разности и один исход. Корнаухов также предсказал точный счет матча «Анжи» — «Рубин» (1:1), одну разность и два исхода. Таким образом, журналисты укрепили свое преимущество — 135:130.

21-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Корнаухов

Кружков

АНЖИ — РУБИН — 1:1 1:1 — 3 очка

0:1 — 0 очков

ЦСКА — УРАЛ — 1:0 2:0 — 1 очко

1:0 — 3 очка

ЗЕНИТ — АМКАР — 0:0 3:0 — 0 очков

2:0 — 0 очков

КРАСНОДАР — РОСТОВ — 3:1 1:0 — 1 очко

2:1 — 1 очко

СКА-ХАБАРОВСК — ТОСНО — 0:1 0:0 — 0 очков

1:0 — 0 очков

УФА — ДИНАМО — 1:1 0:0 — 2 очка

1:1 — 3 очка

ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0 2:1 — 0 очков

1:1 — 2 очка

АРСЕНАЛ — АХМАТ — 1:0 0:0 — 0 очков

2:1 — 2 очка

Итого

7 очков

11 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.