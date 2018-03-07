«Бостон» в овертайме победил «Детройт», Маршан оформил хет-трик 

В Бостоне в «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Матч закончился за переделами основного времени в пользу хозяев — 6:5 (3:2, 2:2, 0:1, 1:0).
Первой звездой матча стал форвард Брэд Маршан, который забросил три шайбы и сделал две результативные передачи. Защитник Тори Круг набрал 4 (2+2) очка. Давид Пастрняк отдал три голевых паса. В составе «красных крыльев» дубль в активе Энтони Манта, ещё по шайбе забросили Франс Нильсен, Майк Грин и Мартин Фрк.
Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отразил 30 бросков по воротам.