«Бостон» в овертайме победил «Детройт», Маршан оформил хет-трик

В Бостоне в «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз». Матч закончился за переделами основного времени в пользу хозяев — 6:5 (3:2, 2:2, 0:1, 1:0).