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«Нэшвилл» одержал победу в девятом матче подряд, обыграв «Даллас»
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«Нэшвилл» одержал победу в девятом матче подряд, обыграв «Даллас» 

Советский спорт 7 марта 2018
У победителей встречи голами отметились Райан Хартман и Ник Бонино.
«Нэшвилл» одержал девятую победу кряду и с 95-ю очками лидирует в Центральном дивизионе, а «Даллас» в нем же расположился на четвертой строчке, имея в активе на 15 очков меньше.
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