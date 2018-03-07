«Нэшвилл» одержал победу в девятом матче подряд, обыграв «Даллас»

У победителей встречи голами отметились Райан Хартман и Ник Бонино.

«Нэшвилл» одержал девятую победу кряду и с 95-ю очками лидирует в Центральном дивизионе, а «Даллас» в нем же расположился на четвертой строчке, имея в активе на 15 очков меньше.