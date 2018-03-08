«Мемфис» уступил «Чикаго», это 15-е поражение подряд

В Чикаго в «Юнайтед-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гриззлиз». Победу в упорной борьбе одержали хозяева — 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35).

«Мемфис Гриззлиз» потерпел 15-е поражение подряд.