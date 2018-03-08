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«Мемфис» уступил «Чикаго», это 15-е поражение подряд
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«Мемфис» уступил «Чикаго», это 15-е поражение подряд 

Чемпионат.com 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В Чикаго в «Юнайтед-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гриззлиз». Победу в упорной борьбе одержали хозяева — 119:110 (30:22, 34:29, 26:24, 29:35).
В составе «быков» дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов в активе Бобби Портиса. Лаури Маркканен набрал 22 очка, Зак Лавин и Крис Данн отметились по 21 очку. У «Гриззлиз» самым результативным стал Диллон Брукс, оформивший 29 очков. Марк Газоль и Бен Маклемор покинули паркет с 17 очками в активе.
«Мемфис Гриззлиз» потерпел 15-е поражение подряд.
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