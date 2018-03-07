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В плей-офф Кубка Европы с победы стартовал только «Локомотив-Кубань»
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В плей-офф Кубка Европы с победы стартовал только «Локомотив-Кубань» 

Российский стадион 7 марта 2018
Фото: Российский стадион
Во всех первых матчах 1/4 финала Кубка Европы выиграли хозяева. Из российских клубов дома играл только "Локомотив-Кубань" — УНИКС и "Зенит" потерпели поражения.
Краснодарцы одержали крайне тяжелую победу. Мало того, что выбыл из строя Райан Брокхофф, неудачный матч выдали Фрэнк Элегар и Тревор Лэйси, которые из-за проблем с фолами провели на площадке в трех первых четвертях всего по 6 минут. Да еще и стартовали хозяева крайне неудачно (5:17 в середине первой четверти) и были вынуждены догонять всю игру. Во втором периоде отставание трижды сокращалось до одного очка. Но только в конце третьей четверти «Локо» сравнял счет (59:59), однако в заключительной атаке пропустил трехочковый.
В последнем периоде угроза поражения нависла над хозяевами всерьез — 63:70 на 36-й минуте. Однако «Локомотив-Кубань» выстоял: набрав 10 очков кряду, он за полторы минуты до конца впервые вышел вперед — 73:70. Испанский клуб еще смог сравнять счет, но Дмитрий Кулагин (9 очков в четвертой четверти) вернул краснодарцам лидерство, на что гости ответили лишь одним точным штрафным. Решающим стало попадание Марди Коллинза за 11 секунд до финальной сирены. Попытка «Гран Канарии» перевести встречу в овертайм дальним броском оказалась неудачной, и Кулагин с линии штрафных установил окончательный счет.
"Зенит" во встрече с «Реджо Эмилией» может занести себе в актив разве что первый период, который он выиграл со счетом 17:13. Но уже к большому перерыву гости уступали 6 очков (29:35), а под занавес третьей четверти отставание впервые стало двузначным (44:54). В заключительной четверти было даже "-15" (47:62). Правда, питерцы еще попытались спасти игру и за полторы минуты до конца сократили дистанцию до 7 очков. Однако завершился матч рывком хозяев (7:0).
Не выстоял и УНИКС, проигравший «Баварии». Казанцы ни в чем не уступали сопернику в первой половине, и даже, совершив рывок 11:1, ненадолго вышли вперед (27:24). Тем не менее, немецкий клуб вышел вперед к большому перерыву, а после него постоянно вел в счете. Максимальный отрыв «Баварии» составил 10 очков. УНИКС несколько раз почти настигал хозяев. В последний раз — в середине последнего периода (64:67). Однако в концовке борьбы не получилось: немецкий клуб постоянно вел 6-9 очков.
Баскетбол. Кубок Европы. 1/4 финала. Первые матчи
"Локомотив-Кубань" (Россия) — «Гран Канария» (Испания) — 79:74.
"Реджо Эмилия" (Италия) — «Зенит» (Россия) — 75:61.
"Бавария" (Германия) — УНИКС (Россия) — 83:75.
Напомним, что в четвертьфинале участники играют серии до двух побед. Вторые матчи пройдут 9 марта.
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