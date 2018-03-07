Кучеров обновил личный рекорд по результативности

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 OT).

«Тампа» переиграла «Флориду», Василевский отразил 45 бросков, у Кучерова передача

Это позволило 24-летнему российскому форварду набрать 86-е (33+53) очко в сезоне и обновить личный рекорд результативности. В прошлом сезоне у Кучерова было 85 (40+45) очков в 74 матчах.

Напомним, Кучеров продолжает лидировать в списке бомбардиров сезона, опережая на четыре очка другого российского форварда — Евгения Малкина

По голам Кучеров идет на седьмом месте, по результативным передачам — на пятом.

«Тампа-Бэй» остается лидером Восточного дивизиона, опережая на 15 очков «Вашингтон».