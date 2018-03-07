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Кучеров обновил личный рекорд по результативности
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Кучеров обновил личный рекорд по результативности 

Советский спорт 7 марта 2018
Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 OT).
«Тампа» переиграла «Флориду», Василевский отразил 45 бросков, у Кучерова передача
Это позволило 24-летнему российскому форварду набрать 86-е (33+53) очко в сезоне и обновить личный рекорд результативности. В прошлом сезоне у Кучерова было 85 (40+45) очков в 74 матчах.
Напомним, Кучеров продолжает лидировать в списке бомбардиров сезона, опережая на четыре очка другого российского форварда — Евгения Малкина.
По голам Кучеров идет на седьмом месте, по результативным передачам — на пятом.
«Тампа-Бэй» остается лидером Восточного дивизиона, опережая на 15 очков «Вашингтон».
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