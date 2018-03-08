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Российский баскетболист Швед установил рекорд Евролиги
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Российский баскетболист «Химок» Швед установил рекорд Евролиги 

Вести.Ru 8 марта 2018
Фото: bckhimki.ru
Российский баскетболист Алексей Швед, выступающий за подмосковные "Химки", стал новым рекордсменом главного европейского турнира — Евролиги. В домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата против итальянского "Милана" россиянин отметился тремя заброшенными трехочковыми, чем довел общее число таких бросков в текущем сезоне Евролиги до 80-ти.
Прежнее достижение принадлежало защитнику турецкого "Фенербахче" Бобби Диксону, который равнялся 78 броскам. Он был установлен в сезоне 2017/18, когда "Фенер" стал чемпионом Евролиги.
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