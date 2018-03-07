Баскетболистки УГМК обыграли «Прагу» и вышли в «Финал четырех» Евролиги

Екатеринбургский УГМК одержал победу над чешским клубом «Прага» и пробился в «Финал четырех» женской баскетбольной Евролиги.

Вторая встреча 1/4 финала, состоявшаяся в Праге в среду, завершилась со счетом 73:54 (19:20, 19:12, 15:8, 20:14) в пользу гостей, в составе которых дабл-дабл оформила Эмма Меессеман (17 очков и 11 подборов), Бриттни Грайнер набрала 15 очков. У хозяек самой результативной стала Марта Харгай (13 очков).

В первом матче УГМК также оказался сильнее 97:70. Соперником екатеринбургской команды в полуфинале будет победитель противостояния «Динамо» (Курск) — «Скио» (Италия).