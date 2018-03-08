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«Химки» сыграют с «Миланом» в матче баскетбольной Евролиги
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«Химки» сыграют с «Миланом» в матче баскетбольной Евролиги 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Баскетбольный клуб «Химки» сыграет в четверг на своей площадке с итальянским «Миланом» в матче 25-го тура Евролиги, сообщает ТАСС.
В случае победы над аутсайдером подмосковный клуб может подняться на четвертое место.
За шесть туров до конца регулярного чемпионата Евролиги «Химки» имеют в своем активе 14 побед, фактически гарантировав себе участие в 1/4 финала. Идущий на четвертом месте литовский «Жальгирис» имеет лишь на одну победу больше, и команда Георгиоса Барцокаса может опередить литовцев по итогам тура. «Жальгирис» встречается с действующим чемпионом Евролиги турецким «Фенербахче».
В нынешнем сезоне на счету «Милана» лишь восемь побед в Евролиге, одна из них была одержана в предыдущем туре — над занимающим последнее место турецким клубом «Анадолу Эфес» (77:64). Миланский клуб хуже всех в Евролиге действует в обороне, соперники в среднем во встречах с «Олимпией» набирают 84,6 очка.
Матч между «Химками» и «Миланом» пройдет на подмосковной «Арене-Мытищи», начало — 20:00 мск. В первом круге 7 декабря «Химки» победили в Милане со счетом 77:71.
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