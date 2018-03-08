Шахматист Грищук: перестал болеть за «Голден Стэйт» после прихода Дюранта

Трехкратный чемпион мира по блицу, российский шахматист Александр Грищук рассказал о своем пристрастии к баскетболу.

"В детстве я несколько лет занимался большим теннисом, а в баскетбол стал играть на регулярной основе только в последнее время. Зато старшая дочь занимается баскетболом на высоком уровне. Ей сейчас 11 лет. Слежу за Евролигой, за НБА. Переживаю за ЦСКА и немного за «Химки», — цитирует Грищука газета «Известия»

Он также отметил, что симпатизировал «Голден Стэйт Уорриорз» до того момента, как в команду перешел Кевин Дюрант

"Никогда не любил Леброна Джеймса и команды, за которые он выступал. Пару лет назад мне очень нравилась игра «Голден Стэйт», но я перестал болеть за этот клуб, когда туда перешел Кевин Дюрант. Так что теперь я болею против сильнейшей команды Западной и Восточной конференции", — сказал Грищук.

Дюрант стал игроком «Голден Стэйт» в июле 2016 года, и выиграл чемпионат НБА.