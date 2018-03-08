«Юта» прервала победную серию «Индианы»

«Индиана» на своем паркете проиграла «Юте» в матче регулярного чемпионата НБА (84:104). «Джаз» продлил свою победную серию до четырех встреч, прервав при этом трехматчевую победную серию «Пэйсерс».