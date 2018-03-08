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Лидер НБА одержал 17 победу подряд
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Лидер НБА одержал 17 победу подряд 

Газета.Ru 8 марта 2018
Фото: Reuters
«Хьюстон Рокетс» на выезде одержал победу над «Милуоки Бакс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 110:99 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокунбо, набравший 30 очков. У «Хьюстона» 26 баллов набрал Джеймс Харден.
Победная серия «Рокетс» насчитывает 17 матчей.
НБА. Регулярный чемпионат "Милуоки Бакс" (Милуоки) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 99:110 (22:24, 24:34, 30:29, 23:23) "Милуоки Бакс": Адетокунбо — 30, Миддлтон — 18, Браун — 15, Бледсо — 15, Паркер — 10, Хенсон — 6, Снелл — 3, Терри — 2, Телетович, Зеллер, Пламли, Мухаммад, Уилсон, Мейкер, Деллаведова, Брогдон, Манфорд "Хьюстон Рокетс": Харден — 26, Гордон — 18, Пол — 16, Мба-а-Муте — 11, Капела — 10, Ариза — 9, Такер — 9, Грин — 7, Блэк — 4, Райт, Андерсон, Илариу, Онуаку, Джонсон, Хантер, Ци, Браун
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