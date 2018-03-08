«Лейкерс» со скандалом победил «Орландо», Кузма оформил дабл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» на своей площадке одолел «Орландо» — 108:107. В концовке встречи произошел неоднозначный эпизод. Игроки «Мэджик» вводили мяч из-за боковой, и отсчет времени запустился раньше, чем кто-либо из игроков коснулся мяча. Судьи пересмотрели момент, но почему-то назначили спорный в центральном круге за 0,6 секунды до сирены.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Аарон Гордон , набравший 28 очков. На балл меньше у центрового калифорнийцев Брука Лопеса, а его одноклубники Кайл Кузма и Джуиус Рэндл оформили по дабл-даблу.

Для «Лейкерс» победа стала шестой в последних семи играх. Команда идет 11-й в таблице Западной конференции. «Орландо» потерпел девятое поражение в последних 11 матчах и опустился на 14-ю строчку на «Востоке».

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" — «Орландо» — 108:107 (23:32, 33:19, 25:28, 27:28)