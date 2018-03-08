Зоран Тошич: «В Сербии считается ненормальной серия из двух-трех поражений»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич , известный по выступлением за ЦСКА, считает, что сербский чемпионат сводится лишь к матчам его команды против принципиального соперника — «Црвены Звезды». На данный момент «Партизан» занимает второе место в чемпионате Сербии, уступая другому белградскому клубу 14 очков.

— Сербская лига такова, что все сводится к противостоянию «Партизана» и «Звезды», — приводит b92 слова Тошича. — У «Црвены» сильная команда, на фоне которой видны наши слабые результаты. В других лигах считается нормальным, когда команда проигрывает дома или выдает серию из двух-трех поражений. Сербский чемпионат не такой.