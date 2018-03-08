21 очко Уимза не спасло «Анадолу Эфес» в матче с «Маккаби»

«Анадолу Эфес» потерпел домашнее поражение от «Маккаби» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла в равной и напряжённой борьбе, на большой перерыв команды ушли при счёте 43:42 в пользу «Маккаби».

Во второй половине матча израильтяне захватили инициативу и не отпускали её вплоть до финальной сирены. Это позволило им оформить победу с двузначным преимуществом — 94:81.