21 очко Уимза не спасло «Анадолу Эфес» в матче с «Маккаби» 

«Анадолу Эфес» потерпел домашнее поражение от «Маккаби» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла в равной и напряжённой борьбе, на большой перерыв команды ушли при счёте 43:42 в пользу «Маккаби».
Во второй половине матча израильтяне захватили инициативу и не отпускали её вплоть до финальной сирены. Это позволило им оформить победу с двузначным преимуществом — 94:81.
Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 18 очков. У «Анадолу Эфес» 21 очко в активе Сонни Уимза.