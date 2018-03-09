«Чикаго» проиграл «Каролине», Анисимов не набрал очков 

«Каролина» на выезде обыграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Победная шайба на счету нападающего Себастьяна Ахо.
Нападающий «Блэкхокс» Артем Анисимов провел на площадке 15 минут 52 секунды. Россиянин не набрал очков в третьем матче подряд.
Регулярный чемпионат
"Чикаго" — «Каролина» — 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Голы: Юрчо — 3 (Сибрук), 6:02 — 1:0. Славин — 6 (Уильямс, Песке), 10:32 — 1:1. Шарп — 8 (Дюклер, Кемпф), 15:06 — 2:1. Уильямс — 14 (Линдхольм, Фольк), 21:06 — 2:2. Ахо — 24 (бол., Терявяйнен, Линдхольм), 44:35 — 2:3.
Вратари: Берубе (57:27) — Дарлинг.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 24 (9+5+10) — 40 (11+17+12).
Наши: Анисимов (15:52/0/0) — -.
9 марта. Чикаго. United Center.