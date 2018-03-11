17 очков Вяльцева не спасли «Химки» от поражения в матче с «Астаной»

На старте поединка «Астана» захватила преимущество и выиграла первую четверть со счётом 29:16. Во второй десятиминутке гостям удалось немного сократить отставание и на большой перерыв команды ушли при счёте 46:38 в пользу «Астаны».