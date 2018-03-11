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17 очков Вяльцева не спасли «Химки» от поражения в матче с «Астаной»
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17 очков Вяльцева не спасли «Химки» от поражения в матче с «Астаной» 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
«Химки», без Алексея Шведа, Томаса Робинсона и Энтони Гилла уступили «Астане» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
На старте поединка «Астана» захватила преимущество и выиграла первую четверть со счётом 29:16. Во второй десятиминутке гостям удалось немного сократить отставание и на большой перерыв команды ушли при счёте 46:38 в пользу «Астаны».
В третьей четверти коллективу из Казахстана удался ещё один мощный рывок, что позволило ему повести перед заключительной четвертью с разницей в 18 очков. Тем не менее в последние десять минут «Химки», благодаря надёжной игре в обороне, сумели вернуться в игру и навязать «Астане» борьбу. Уверенная игра лидеров казахстанского клуба в концовке матча всё же помогла «Астане» удержать победу — 84:79  Самыми результативными в составе победителей стали Ике Удано и Малкольм Грант, набравшие по 16 очков. У «Химок» 17 очков в активе Егора Вяльцева.
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