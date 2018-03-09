Алексей Швед: Проводить матчи сборной в Нижнем Новгороде и Перми — это правильно

«Я видел оба матча, переживал за ребят. Игра с Францией совпала с нашей встречей с „Панатинаикосом“, но я приехал после игры и успел посмотрел этот матч. Могу сказать, что ребята старались, хорошо играли в защите и могли выиграть обе игры. Жаль, что уступили одно очко французам.