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«Локомотив-Кубань» победил «Гран Канарию» и вышел в полуфинал Еврокубка
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«Локомотив-Кубань» победил «Гран Канарию» и вышел в полуфинал Еврокубка 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: РИА Новости
Краснодарский "Локомотив-Кубань" вышел в полуфинал Еврокубка, победив «Гран Канарию» во втором матче четвертьфинальной серии со счетом 80:59, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка. У «Гран Канарии» 12 очков в активе Ондржея Балвина.
В полуфинале краснодарцы встретятся с победителем встречи «Реджо-Эмилия» — "Зенит".
Еврокубок. 1/4 финала. 2-й матч "Гран Канария" Лас-Пальмас, Испания) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — 59:80 (15:15, 20:22, 9:19, 15:24)
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