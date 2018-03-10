«Локомотив-Кубань» победил «Гран Канарию» и вышел в полуфинал Еврокубка 

Краснодарский "Локомотив-Кубань" вышел в полуфинал Еврокубка, победив «Гран Канарию» во втором матче четвертьфинальной серии со счетом 80:59, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Кулагин, набравший 32 очка. У «Гран Канарии» 12 очков в активе Ондржея Балвина.
В полуфинале краснодарцы встретятся с победителем встречи «Реджо-Эмилия» — "Зенит".
Еврокубок. 1/4 финала. 2-й матч "Гран Канария" Лас-Пальмас, Испания) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) — 59:80 (15:15, 20:22, 9:19, 15:24)