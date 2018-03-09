Маршан и Казинс оштрафованы за симуляцию на две тысячи долларов

НХЛ приняла решение оштрафовать нападающего «Бостона» Брэда Маршана и форварда «Аризоны» Ника Казинса за симуляцию, сообщает официальный сайт лиги. Хоккеисты заплатят по 2 тысячи долларов каждый, так для них это уже повторный инцидент.

Напомним, что денежный штраф налагается на игроков за второй случай симуляции и с каждым разом возрастает на одну тысячу. Максимальная сумма — 5 тысяч долларов. После пятого подобного случая будет оштрафован и главный тренер команды.

В текущем сезоне 29-летний Маршан провел 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 67 (29+38) очков, на счету 24-летнего Казинса 15 (10+5) очков в 55 играх.