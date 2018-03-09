16 очков Датоме помогли «Фенербахче» победить «Жальгирис»

«Фенербахче» добыл выездную победу над «Жальгирисом» в матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Турции неудачно стартовала, проиграв первую четверть с разницей в семь очков. К большому перерву литовский коллектив вёл со счётом 40:31.

Тем не менее во второй половине «Фенербахче» сумел переломить ход игры и вырвал победу со счётом 85:78.

Самым результативным в составе победителей стал Луиджи Датоме набравший 16 очков, 15 очков на счету Костаса Слукаса. У «Жальгириса» 15 очков в активе Паулиса Янкунаса.