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Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал, что ему приятно играть против испанских команд
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Баскетболист ЦСКА Клайберн рассказал, что ему приятно играть против испанских команд 

ТАСС 9 марта 2018
МОСКВА, 9 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Форварду баскетбольного клуба ЦСКА Уиллу Клайберну нравится играть против испанских команд в Евролиге. Об этом он рассказал ТАСС.
В пятницу ЦСКА одержал победу над испанской «Уникахой» со счетом 101:76 в домашнем матче 25-го тура Евролиги. В предыдущей домашней встрече армейцы победили «Басконию» со счетом 93:86.
"Честно говоря, приятно играть против испанских команд. Если сравнивать «Уникаху» и «Басконию», то хотелось бы отметить, что они обе играют в высоком темпе, обладают высокой атлетичностью, против них было сложно играть. На мой взгляд, это здорово, когда игра идет в высоком темпе, это позволяет наслаждаться матчем и баскетболистам, и болельщикам", — сказал Клайберн.
"Сегодня получилась легкая игра, которую мы сами себе обеспечили. Вышли крайне сконцентрированными, заработали много очков на перехватах и показали хорошую игру в атаке", — добавил Клайберн.
Также 27-летний форвард отметил игру одноклубника Никиты Курбанова в начале первой четверти. «Если говорить о мощном старте Курбанова, то так повернулась игра. Никита был агрессивен с самого начала встречи и очень помог нам хорошо стартовать. Замысел состоял в том, чтобы больше бросать, и ему это удавалось», — сказал Клайберн.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с турецким «Фенербахче» 16 марта.
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